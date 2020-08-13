Минулого тижня внаслідок значних опадів у КНДР відчутно піднявся рівень води у водоймах. У Йонбені, ймовірно, повінь пошкодила насосні станції головного ядерного об'єкта країни.

Значне підняття рівня води в річці Курйон помітне на супутникових знімках, пише американський сайт 38 North.

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Через підняття вода дісталася двох насосних станцій і могла їх затопити. Вони ж підключені до Центру ядерних досліджень у Йонбені. Цьогорічні підтоплення найгірші за останні кілька років.

Підтоплення виявило, наскільки вразливими є системи охолодження ядерних реакторів до екстремальних погодних явищ. У цьому разі – до потенційного пошкодження насосів і їхніх енергосистем,

– зазначає американський сайт, що займається проблемами КНДР.

Для того, щоб визначити рівень підтоплення, розслідувачі порівняли супутникові знімки за 6 серпня й за 22 липня – тим, що було ще до повені.



Центр ядерних досліджень 22 липня – до повені / фото 38 North



Центр ядерних досліджень 6 серпня – під час повені / фото 38 North

Якими можуть бути наслідки