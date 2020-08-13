Повінь могла пошкодити головний ядерний об'єкт КНДР: деталі
Минулого тижня внаслідок значних опадів у КНДР відчутно піднявся рівень води у водоймах. У Йонбені, ймовірно, повінь пошкодила насосні станції головного ядерного об'єкта країни.
Значне підняття рівня води в річці Курйон помітне на супутникових знімках, пише американський сайт 38 North.
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Через підняття вода дісталася двох насосних станцій і могла їх затопити. Вони ж підключені до Центру ядерних досліджень у Йонбені. Цьогорічні підтоплення найгірші за останні кілька років.
Підтоплення виявило, наскільки вразливими є системи охолодження ядерних реакторів до екстремальних погодних явищ. У цьому разі – до потенційного пошкодження насосів і їхніх енергосистем,
– зазначає американський сайт, що займається проблемами КНДР.
Для того, щоб визначити рівень підтоплення, розслідувачі порівняли супутникові знімки за 6 серпня й за 22 липня – тим, що було ще до повені.
Центр ядерних досліджень 22 липня – до повені / фото 38 North
Центр ядерних досліджень 6 серпня – під час повені / фото 38 North
Якими можуть бути наслідки
- Видання вважає, що п'ятимегаватний реактор, який, як вважають, використовується для виробництва збройового плутонію, мабуть, уже деякий час не працює.
- Водночас експериментальний легководний реактор ще не запущений, але повторення подібного повені потребує його зупинки.