Во время наводнения в медицинском учреждении находились 104 сотрудника и 56 пациентов. Президент Мексики Лопес Обрадор предупредил людей об опасности.

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Ситуация может еще усложниться

Он призвал жителей потенциально уязвимых перед наводнениями районов перебираться в убежища как можно скорее.

Я глубоко опечален гибелью 17 пациентов в больнице из-за выхода из берегов реки Тула в штате Идальго,

– сказал политик.

Он отметил, что в долине Мехико выпало много осадков, дождь будет идти дальше.



Затопленная больница / Фото elgmx Затопленная больница / Фото elgmx

Масштабное ДТП в Мексике

На днях в стране произошла еще одна трагедия. Недалеко от города Сонойота 2 сентября посреди шоссе столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

К сожалению, 16 человек погибли. Еще 22 человека получили ранения, из них 6 – в крайне тяжелом состоянии.