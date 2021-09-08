Під час повені в медичному закладі перебували 104 співробітники та 56 пацієнтів. Президент Мексики Лопес Обрадор попередив людей про небезпеку.

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Ситуація може ще ускладнитись

Він закликав жителів потенційно вразливих перед повенями районів перебиратися в притулку якомога швидше.

Я глибоко засмучений загибеллю 17 пацієнтів у лікарні через вихід з берегів річки Тула в штаті Ідальго,

– сказав політик.

Він зауважив, що у долині Мехіко випало багато опадів, дощ буде йти далі.



Затоплена лікарня / Фото elgmx Затоплена лікарня / Фото elgmx

Масштабне ДТП у Мексиці

Наередодні у країні сталась ще одна трагедія. Неподалік міста Сонойота 2 вересня посеред шосе зіткнулись пасажирський автобус і вантажівка.

На жаль, 16 людей загинули. Ще 22 людини зазнали поранень, з них 6 – у вкрай важкому стані.