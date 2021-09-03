Аварія трапилась на півночі країни. Це шосе розташоване паралельно з кордоном США і Мексики, поєднуючи Сонойту із Сан-Луїс-Ріо-Колорадо.
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У аварії загинуло 16 людей, а постраждало – понад 20
22 людини отримали поранення, з них 6 – у вкрай важкому стані. Ще 16 людей – загинули,
– розповіли у прокуратурі штату Сонора.
За непідтвердженою інформацією місцевих ЗМІ, – автобус нібито врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі дороги. Згодом два авто протаранила ще фура.
У Guardia Nacional Carreteras повідомили, що через аварію частково ускладнений рух на шосе.
Страшна аварія забрала життя 16 людей у Мексиці / Фото Guardia Nacional Carreteras
Коротко про останні трагедії в Україні
- 1 вересня у моторошній аварії на Кіровоградщині загинула 27-річна Марія Хівренко. Жінка була мамою 3 дітей.
- У цей же день у Світловодську, що на Кіровоградщині, внаслідок аварії загинула 27-річна дівчина. Водійка Mazda виїхала на тротуар та "допустила наїзд на перехожу".
- 2 вересня потяг на смерть переїхав підлітка під Києвом. Від важких травм він загинув на місці. У місцевих телеграм-каналах кажуть. що загиблому 15 – 17 років. Він закінчив 9 класів.