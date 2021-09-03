Аварія трапилась на півночі країни. Це шосе розташоване паралельно з кордоном США і Мексики, поєднуючи Сонойту із Сан-Луїс-Ріо-Колорадо.

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У аварії загинуло 16 людей, а постраждало – понад 20

22 людини отримали поранення, з них 6 – у вкрай важкому стані. Ще 16 людей – загинули,

– розповіли у прокуратурі штату Сонора.

За непідтвердженою інформацією місцевих ЗМІ, – автобус нібито врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі дороги. Згодом два авто протаранила ще фура.

У Guardia Nacional Carreteras повідомили, що через аварію частково ускладнений рух на шосе.

Страшна аварія забрала життя 16 людей у Мексиці / Фото Guardia Nacional Carreteras

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