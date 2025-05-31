Масштабные наводнения ударили по Нигерии: известно о более 150 жертвах

В Нигерии масштабные ливни вызвали разрушительные наводнения. От стихии 31 мая больше всего пострадали районы Тиффин Маза и Ангуван Хаусава в Мокве. Там есть погибшие среди жителей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC. Председатель Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Нигера (NSEMA) Абуллахи Баба-Арах рассказал о последствиях наводнения, которые шокируют.

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Наводнения в Нигерии разрушили жилье людей

В Мокве, расположенной в северо-центральной части Нигерии, произошло самое мощное за последние 60 лет наводнение. Спасатели проводят в пострадавших районах поисковые работы. Уже известно, что погибли по меньшей мере 151 человек.

Без своих домов остались более трех тысяч граждан. Утром ливень затопил около 500 домохозяйств в трех общинах. Представитель агентства по чрезвычайным ситуациям штата Ибрагим Ауду Хуссеини рассказал, что люди были в воде по пояс.

Президент Нигерии Бола Тинубу приказал активировать национальный центр реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы люди могли срочно получить помощь.

Гиперматериалы и помощь с временным жильем разворачиваются без задержки. Мы гарантируем, что ни один нигериец, пострадавший от этой катастрофы, не останется позади или о нем ничего не сообщено,

– отметил лидер в комментарии Associated Press.

Жители находятся в скорби по погибшим землякам. Некоторые из людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Наводнение также разрушило важное место встреч – базарчик, где местные покупали различные продукты.

Мы потеряли много жизней, а также имущество, нашу сельскохозяйственную продукцию. Те, кто имел свои хранилища, потеряли их,

– рассказал житель района Казим Мухаммед.

В Нигерии наводнение нанесло разрушения городу в Нигерии / Фото АР

Заметим, что эта часть Нигерии страдает от ливней с апреля по октябрь. Во время сезона дождей здесь нередко происходят наводнения. В прошлом году стихия также повлекла гибель людей, разрушение домов и инфраструктуры. А 20222 году в результате наводнения погибли более 600 человек, без крыши над головой остались около 1,3 миллиона человек оставили свои дома.

Напомним, в январе количество осадков на западе Франции превысило 170 миллиметров, что стало самым высоким показателем с 1944 года. Вследствие этого несколько населенных пунктов были подтоплены. Местные власти эвакуировали жителей. К счастью, там обошлось без погибших.