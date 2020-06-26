Сейчас Западная Украина страдает от наводнения. Но история повторяется, похожая сильная непогода была и в 1969 году. Тогда уровень Днестра поднялся на 7 метров. Больше всего пострадал Ивано-Франковск.

В начале июня 1969 года над Средиземным морем сформировался мощный циклон. И 7 – 8 июня он достиг Прикарпатья. После этого наводнения решили возвести дамбу, отмечает 24 канал.

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История масштабного потопа

В Ивано-Франковске не было защитных сооружений вокруг дельт Бистрицы, а город использовал реки, как натуральную фортификацию.

В течение двух дней по всему Прикарпатью были сильные ливни. Ученые установили, что тогда выпало около 3,5 миллиарда тонн воды – основная масса попала в реки. 8 июня 1969 года наблюдательный пост в Ивано-Франковске зафиксировал подъем уровня воды в реке Быстрицы-Солотвинской на 7,1 метра.

Наводнение в 1969 году / Фото: 100metrivka.if.ua

После катастрофы, когда река Быстрица попыталась сделать себе новое русло в городе, Ивано-Франковск построил валы. А в Ямной было изменено расположение автодороги Н-09: построили два моста через Прут и тем самым отодвинули дорогу от стремительного склона в районе водопада Капливец.

Последствия

За два дня выпала двухмесячная норма осадков – 350 миллиметров. Еще тогда правоохранители эвакуировали в безопасное место 45 человек. А на Пасечной подтопило дома и временно пришлось выселить 250 человек. Город насчитал ущерб на 9,46 миллиона рублей.

Больше всего пострадал Ивано-Франковск. В Ивано-Франковске оказались подтопленными районы современных улиц: Левицкого, Ленкавского с кожевенным комбинатом, окрестности озера, завод железобетонных изделий и кожно-обувной комбинат.

Последствия катастрофы / Фото: 100metrivka.if.ua

В видеоработе "Циклон" о наводнении в Ивано-Франковской рассказывается обо всех последствиях и масштабах катастрофы в 1969 году. Видео было оцифровано киностудией Мирослава Бойчука.

Смотрите видео: наводнение в 1969 году