Зараз Західна Україна потерпає від повені. Але історія повторюється, схожа сильна негода була й в 1969 році. Тоді рівень Дністра піднявся на 7 метрів. Найбільше постраждав Івано-Франківськ.

На початку червня 1969 року над Середземним морем сформувався потужний циклон. І 7 – 8 червня він досяг Прикарпаття. Після цієї повені вирішили звести дамбу, зазначає 24 канал.

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Історія масштабного потопу

Івано-Франківськ не мав захисних споруд навколо дельт Бистриць, а місто використовувало річки, як натуральну фортифікацію.

Протягом двох днів по всьому Прикарпатті були сильні зливи. Вчені встановили, що тоді впало близько 3,5 мільярд тонн води – основна маса потрапила до річок. 8 червня 1969 року спостережний пост у Франківську зафіксував підйом рівня води у річці Бистриці-Солотвинської на 7,1 метра.



Повінь у 1969 році / Фото: 100metrivka.if.ua

Після катастрофи, коли річка Бистриці спробувала зробити собі нове річище в місті, Івано-Франківськ збудував вали. А в Ямній було змінено розташування автодороги Н-09: збудували два мости через Прут і тим самим відсунули дорогу від стрімкого схилу в районі водоспаду Капливець.

Наслідки

За два дні випала двомісячна норма опадів – 350 міліметрів. Ще тоді міліціонери евакуювали у безпечне місце 45 людей. А на Пасічній підтопило будинки і тимчасово довелось виселити 250 людей. Місто нарахувало збитків на 94,6 мільйона рублів.

Найбільше постраждав Івано-Франківськ. У Франківську виявились підтопленими райони сучасних вулиць: Левицького, Ленкавського зі шкірокомбінатом, околиці озера, завод залізобетонних виробів і шкіро-взуттєвий комбінат.

Наслідки катастрофи / Фото: 100metrivka.if.ua

У відеороботі "Циклон" про повінь на Івано-Франківщині розповідається про всі наслідки і масштаби катастрофи у 1969 році. Відео було оцифроване кіностудією Мирослава Бойчука.

Дивіться відео: повінь у 1969 році