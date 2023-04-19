Об актуальной ситуации в столице сообщил начальник КМВА Сергей Попко. Он успокоил, что до критического уровня воды в Днепре остается еще 72 сантиметра.

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Сергей Попко отметил, что уровень опасности гидрологических явлений пока еще второй (оранжевый). То есть, пока паводок несколько дней подряд идет на убыль.

В настоящее время по Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Но продолжает наблюдаться подтопление пойменных территорий – острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков,

– сказал начальник КМВА.

Когда ждут пик паводка

Он добавил, что пик паводка ожидается 22 апреля.

"По всем прогнозам - нынешний половодье не достигнет критической отметки. Но все нужные службы в усиленном режиме готовятся к любым чрезвычайным ситуациям. В частности, сегодня будут проведены специализированные учения по спасению людей и ликвидации последствий наводнения. Киев готов защитить своих жителей", – подытожил Сергей Попко.

Почему возникло наводнение в Украине