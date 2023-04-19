Про актуальну ситуацію у столиці доповів начальник КМВА Сергій Попко. Він заспокоїв, що до критичного рівня води в Дніпрі залишається ще 72 сантиметри.

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Сергій Попко зазначив, що рівень небезпеки гідрологічних явищ поки ще другий (помаранчевий). Тобто, наразі паводок кілька днів поспіль йде на спад.

На цей час по Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але продовжує спостерігатися підтоплення заплавних територій – острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків,

– сказав начальник КМВА.

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Він додав, що пік паводку очікується на 22 квітня.

"За усіма прогнозами – цьогорічне водопілля не досягне критичної позначки. Але усі потрібні служби в посиленому режимі готуються до будь-яких надзвичайних ситуацій. Зокрема, сьогодні будуть проведені спеціалізовані навчання із порятунку людей та ліквідації наслідків повені. Київ готовий захисти своїх мешканців", – підсумував Сергій Попко.

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