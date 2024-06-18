По состоянию на понедельник, 17 июня, также известно о 13 человек, которые оказались в ловушке. К эвакуации и доставке помощи населению власти привлекли вертолеты.

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Наводнение вызвало миллионные убытки

В китайском городе Сишуй зафиксировали 369,3 миллиметра осадков за сутки. Метеорологическое бюро классифицировало непогоду как "экстремальный случай".

Также известно, что из-за ливней в округе Вупин в провинции Фуцзянь разрушено 378 домов. Там за последние несколько дней осадки, которые выпали на провинцию, побили исторический рекорд.

Из-за проливных дождей уровень воды в пяти реках Китая поднялся на 1 – 3 метра.

В государственных СМИ сообщают, что экономические убытки в округе составили 57,19 миллиона долларов. Всего из-за стихии пострадали почти 100 000 человек.

В сети показали последствия наводнения в Китае / Фото ShanghaiEye и Red Censor