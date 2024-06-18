Станом на понеділок, 17 червня, також відомо про 13 осіб, які опинилися в пастці. До евакуації та доставлення допомоги населенню влада залучила гелікоптери.

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Повінь спричинила мільйонні збитки

У китайському місті Сішуй зафіксували 369,3 міліметра опадів за добу. Метеорологічне бюро класифікувало негоду як "екстремальний випадок".

Також відомо, що через зливи в окрузі Вупін у провінції Фуцзянь зруйновано 378 будинків. Там за останні кілька днів опади, які випали на провінцію, побили історичний рекорд.

Через проливні дощі рівень води в п'яти річках Китаю піднявся на 1 – 3 метри.

У державних ЗМІ повідомляють, що економічні збитки в окрузі склали 57,19 мільйона доларів. Загалом через стихію постраждали майже 100 000 людей.

У мережі показали наслідки повені в Китаї / Фото ShanghaiEye та Red Censor