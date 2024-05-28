Спасательная операция осложняется тем, что пострадавшие села расположены в сложной и отдаленной местности высокогорной провинции Энга, а некоторые из них жили в изоляции. Это уменьшает надежды найти под завалами тех, кто мог бы выжить.

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Переписи населения в стране не было с 2000 года

Представитель правительства Папуа-Новой Гвинеи сообщил ООН, что более 2 тысяч человек были похоронены заживо в результате оползня. Впрочем, правительственная цифра примерно втрое превышает оценку ООН, в которой говорят о 670 погибших.

"Мы не можем отрицать то, что предлагает правительство, но мы и не можем это комментировать", – сказал руководитель миссии агентства ООН по вопросам мигрантов в Папуа-Новой Гвинее Серхан Актопрак.

Такая разительная разница в данных частично зависит от того, что перепись населения в стране проводили последний раз в 2000 году. Правительство оценивает население Папуа-Новой Гвинеи примерно в 10 миллионов человек, хотя исследование ООН, основанное на данных, включая спутниковые снимки крыш, по оценкам 2022 года, могло достигать 17 миллионов.

По информации министра обороны страны Билли Джозефа, в шести отдаленных деревнях пострадавшей провинции Энга проживали около 4 000 тысяч человек.

Спасатели слышали крики из-под завалов

По предварительным данным, в результате оползня более 150 домов были погребены под землей и обломками высотой почти в два этажа. А спасатели слышали крики людей из-под земли.

18 членов моей семьи похоронены под обломками и землей, на которой я стою, и еще много членов семьи в селе я не могу сосчитать. Но я и не могу забрать тела, поэтому стою здесь беспомощно,

– рассказала местная жительница.

Многие люди до сих пор не уверены, живы ли их близкие, поскольку селяне часто переезжали между домами друзей и родственников.

Это не то, что все живут в одном доме одновременно. Поэтому у вас есть родители, которые не знают, где их дети, матери, которые не знают, где мужчины, это хаотично,

– сказал еще один пострадавший житель.

Руководитель Миссии агентства ООН по вопросам миграции рассказал, что дождь, нестабильный грунт и вода сделали чрезвычайно опасным для жителей и спасательных команд расчистку мусора и завалов. "В настоящее время люди, по моему мнению, осознают, что шансы на то, что кого-то удастся найти живым, очень мизерные", – говорит он.

Завалы разбирали лопатами и голыми руками

В течение трех дней после оползня жители использовали только лопаты, палки и голые руки, чтобы разобрать завалы. По данным властей провинции, такими усилиями было найдено лишь 5 тел, пишет CNN.

Тяжелое оборудование и помощь поступали медленно из-за удаленности, а племенная война неподалеку заставила гуманитарных работников добираться до пострадавшего региона колоннами в сопровождении солдат.

По словам официального представителя ООН, первый экскаватор добрался до места аварии только в воскресенье вечером. Он был подарен местным строителем и стал первой тяжелой техникой, которую привезли, чтобы помочь крестьянам. В то же время правительство страны вынуждено было обратиться к геотехникам с просьбой оценить стабильность земли и возможность использовать тяжелую технику для разбора завалов.

К тому же местные чиновники говорят, что крестьяне не имеют однозначного мнения относительно разрешения тяжелой технике выкапывать и потенциально еще больше повреждать тела их похороненных под завалами родственников.

Правительство обещает отстроить села

Правительство страны уже прогнозирует, что оползень будет иметь большое экономическое влияние на всю страну. Власти также опасаются, что в Папуа может произойти второй оползень и вспышка болезни из-за тысяч разложенных трупов.

Впрочем, она обещает, что отстроит села и откроет главную магистраль в город. Эта магистраль сейчас находится под обломками глубиной от 6 до 8 метров.

Министр обороны Папуа-Новой Гвинеи побывал в воскресенье в пострадавших регионах, чтобы собственными глазами увидеть, что нужно пострадавшим. Кроме того, он передал местным властям чек на 130 тысяч долларов для покупки неотложных товаров для 4000 перемещенных лиц.

О готовности помочь жителям Папуа-Новой Гвинеи заявила Австралия. Она объявила о первом пакете помощи на сумму 2,5 миллиона австралийских долларов и заявила, что пришлет технических экспертов для помощи в спасении и восстановлении. Китай также заявил, что окажет помощь.

"Организация Объединенных Наций готова предложить дополнительные помощи в это сложное время", – пообещал и представитель ООН Стефан Дюжаррик.

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