Людей разыскивают с помощью вертолетов. Впрочем, в некоторых регионах наводнение настолько сильное, что пилоты не могут приземлиться.

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Сотни бразильцев оказались в водяной ловушке

Губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте просит о помощи у федерального правительства. Он рассказал, что спасти нужно сотни людей в десятках муниципалитетов.

"Президент Лула, пожалуйста, немедленно пришлите как можно больше воздушной поддержки", – умоляет Лейте.

По прогнозам синоптиков интенсивный дождь, вызвавший непогоду, будет продолжаться в ближайшие дни.

Очевидцы делятся кадрами непогоды в соцсетях

Президент Бразилии заверил, что направит все усилия правительства штата и муниципалитетов, чтобы "пережить это трудное время, который является результатом изменения климата, что влияет на планету".

В результате наводнения есть жертвы среди местного населения

По данным официальных лиц по состоянию на 1 мая стихия унесла жизни 10 человек. Двое из них погибли, когда наводнение снесло автомобиль в небольшом городке Паверма. Еще один человек стал жертвой оползня в Сальвадор-ду-Сул.

21 человек сейчас считается без вести пропавшим. Еще около 1500 человек остаются заблокированными.

Бразилия страдает от наводнения: смотрите видео из соцсетей

В штате продолжают работать над поиском пропавших без вести лиц и обеспечением безопасности общин в зонах риска.

Мэр города Синимбу рассказала, что ее город переживает "ужас". В Канделярии жители вынуждены были подняться на крыши своих домов.

Бразилия страдает от наводнения: смотрите видео из соцсетей

Мосты в затопленных регионах разрушены, более 20 улиц – непроездные. Это затрудняет работу экстренным службам, которые вовремя не могут добраться до пострадавших районов. В штате также приостановлено обучение.

Разрушенный мост в Бразилии: кадры очевидцев

Нынешняя непогода вызвала наибольшие разрушения за последние годы.

Непогода в Бразилии может повлиять на значительную часть планеты

В 2023 году жители штата Риу-Гранди-ду-Сул также страдали от наводнения. Тогда погибло более 30 человек.

В этом же году метеорологи также дают неутешительный прогноз. Дожди будут продолжаться еще некоторое время, потому что через регион движется холодный фронт.

Национальный институт метеорологии Бразилии объяснил увеличение интенсивности и частоты осадков климатическим явлением Эль-Ниньо.

Что такое Эль-Ниньо Метеорологи различают явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Это характерные явления для экваториальной зоны Тихого океана, объясняются противоположными экстремальными значениями температуры воды и атмосферного давления. Эль-Ниньо и Ла-Нинья могут длиться около шести месяцев.

Вполне вероятно, что последствия непогоды в Бразилии могут почувствовать и другие страны. Ведь Эль-Ниньо – явление планетарного масштаба. Оно прямо или косвенно влияет на погоду в значительной части планеты.

Климатические изменения на Земле: аномальные погодные условия фиксируются по всему миру