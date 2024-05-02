Людей розшукують з допомогою гелікоптерів. Втім у деяких регіонах повінь настільки сильна, що пілоти не можуть приземлитися.

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Сотні бразильців опинилися у водяній пастці

Губернатор штату Ріу-Гранді-ду-Сул Едуардо Лейте просить про допомогу у федерального уряду. Він розповів, що врятувати потрібно сотні людей у десятках муніципалітетів.

"Президенте Лула, будь ласка, негайно надішліть якомога більше повітряної підтримки", – благає Лейте.

За прогнозами синоптиків інтенсивний дощ, що спричинив негоду, продовжуватиметься найближчими днями.

Очевидці діляться кадрами негоди у соцмережах

Президент Бразилії запевнив, що направить всі зусилля уряду штату та муніципалітетів, щоб "пережити цей важкий час, який є результатом зміни клімату, що впливає на планету".

Унаслідок повені є жертви серед місцевого населення

За даними офіційних осіб станом на 1 травня стихія забрала життя 10 осіб. Двоє з них загинули, коли повінь знесла автомобіль у невеликому містечку Паверма. Ще одна людина стала жертвою зсуву ґрунту в Сальвадор-ду-Сул.

21 людина наразі вважається безвісти зниклою. Ще близько 1500 людей залишаються заблокованими.

Бразилія потерпає від повені: дивіться відео із соцмереж

У штаті продовжують працювати над пошуком зниклих безвісти осіб та забезпеченням безпеки громад у зонах ризику.

Мер міста Сінімбу розповіла, що її місто переживає "жах". У Канделярії жителі змушені були піднятися на дахи своїх домівок.

Бразилія страждає від повені: дивіться відео із соцмереж

Мости у затоплених регіонах зруйновані, понад 20 вулиць – непроїзні. Це ускладнює роботу екстреним службам, які вчасно не можуть дістатися до постраждалих районів. У штаті також призупинене навчання.

Зруйнований міст у Бразилії: кадри очевидців

Цьогорічна негода спричинила найбільші руйнування за останні роки.

Негода у Бразилії може вплинути на значну частину планети

У 2023 році мешканці штату Ріу-Гранді-ду-Сул також потерпали від повені. Тоді загинуло понад 30 людей.

Цього ж року метеорологи також дають невтішний прогноз. Дощі триватимуть ще деякий час, тому що через регіон рухається холодний фронт.

Національний інститут метеорології Бразилії пояснив збільшення інтенсивності та частоти опадів кліматичним явищем Ель-Ніньо.

Що таке Ель-Ніньо Метеорологи розрізняють явища Ель-Ніньо та Ла-Нінья. Це характерні явища для екваторіальної зони Тихого океану, що пояснюються протилежними екстремальними значеннями температури води та атмосферного тиску. Ель-Ніньо та Ла-Нінья можуть тривати близько шести місяців.

Цілком ймовірно, що наслідки негоди у Бразилії можуть відчути й інші країни. Адже Ель-Ніньо – явище планетарного масштабу. Воно прямо чи опосередковано впливає на погоду у значній частині планети.

Кліматичні зміни на Землі: аномальні погодні умови фіксуються по всьому світу