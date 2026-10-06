В Непале завершили поисково-спасательную операцию после масштабного наводнения

В среду, 26 августа, Непал накрыло мощное наводнение, унесшее жизни более тысячи человек. Стихия обрушилась на район Расува на севере страны, недалеко от границы с Тибетом.

Власти страны переходят от спасательных работ к долгосрочному восстановлению и реабилитации пострадавших регионов. Об этом сообщает Reuters.

Что говорят в Непале?

В Непале официально завершили поисково-спасательную операцию после масштабного наводнения. Стихийное бедствие унесло жизни как минимум 1455 человек. Еще более 5285 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, а ущерб от стихии оценивается в миллиарды долларов.

"Мы переходим от фазы поиска и спасения к фазе поиска и восстановления",

– заявил руководитель Национального центра по чрезвычайным ситуациям Фаниндра Паудель.

Правительство страны уже приступило к подготовке юридических процедур для официального признания пропавших без вести лиц погибшими. Такой шаг необходим для того, чтобы родные пострадавших могли оформить страховые выплаты, решить банковские вопросы и завершить другие формальности.

Глава Национального управления по снижению рисков стихийных бедствий и управлению ими Дхарам Радж Упрети пояснил, что экстренные службы больше не будут проводить активные поиски тел в зонах подтопления. В то же время любые найденные останки или личные вещи граждан будут возвращаться родственникам в ходе расчистки территорий.

В результате стихийного бедствия, разразившегося 26 августа на границе с китайским регионом Тибет, спасателям удалось вытащить из опасности 13 795 человек. Наводнение полностью разрушило 12 гидроэлектростанций, а также уничтожило ключевые дороги, мосты, фермерские хозяйства и целые населенные пункты.

По предварительным оценкам властей, для скорейшего восстановления инфраструктуры и оказания помощи тысячам пострадавших Непалу потребуется почти 5 миллиардов долларов.

Напомним, что МИД Украины сообщал, что среди пропавших без вести – 56 граждан Украины. Это две туристические группы из 47 и 7 украинцев, а также гражданка Украины в составе иностранной туристической группы.