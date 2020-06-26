Аваков назвал сроки восстановления жизни Запада после наводнений: видео
Непогода в западных областях Украины уже разрушила десятки километров дорог, сотни домов и убила трех человек. До сих пор часть сел остаются заблокированными, без доступа к автомобильным дорогам.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для налаживания ситуации после наводнений нужно от 10 до 12 дней, сообщили в пресс-службе МВД.
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В то же время ликвидировать последствия спасатели будут еще как минимум 2 дня.
По словам Авакова, дальше нужно будет все восстанавливать. Сначала используют те деньги, которые правительство уже выделило. В случае, если этих денег не хватит, то Кабмин выделит еще.
Острая фаза будет длиться 10 – 12 дней, когда будем просто налаживать дороги и жизнь. В некоторых населенных пунктах до сих пор нет доступа к автомобильным дорогам,
– объяснил Аваков.
Министр отметил, что подсчеты убытков продолжаются. Сейчас работает экстремальная ситуация.
"Я думаю, что в ближайшие несколько дней мы стабилизируем этот фактор, а затем будет большая стройка", – подытожил Арсен Аваков.
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Наводнения на Западе из-за непогоды: что известно
- Непогода бушует уже несколько дней.
- Из-за стихии пострадали много людей, дорог и местная инфраструктура. Погибли по меньшей мере 3 человека.
- Десятки сел и городов Прикарпатья и Буковины остались без света и газа. Хуже всего ситуация на Ивано-Франковщине. Многие автодороги до сих пор заблокированы.
- Кабмин принимает комплекс мер для преодоления последствий непогоды. Для населения уже выделили 754 миллиона гривен.
- Всего на преодоление последствий непогоды пойдет более 1 миллиарда гривен.
- Венгрия даст Украине 50 миллионов на восстановление дорог после наводнения в Закарпатье.
- Украина обратилась за помощью в НАТО и ЕС.