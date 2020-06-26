Непогода в западных областях Украины уже разрушила десятки километров дорог, сотни домов и убила трех человек. До сих пор часть сел остаются заблокированными, без доступа к автомобильным дорогам.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для налаживания ситуации после наводнений нужно от 10 до 12 дней, сообщили в пресс-службе МВД.

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В то же время ликвидировать последствия спасатели будут еще как минимум 2 дня.

По словам Авакова, дальше нужно будет все восстанавливать. Сначала используют те деньги, которые правительство уже выделило. В случае, если этих денег не хватит, то Кабмин выделит еще.

Острая фаза будет длиться 10 – 12 дней, когда будем просто налаживать дороги и жизнь. В некоторых населенных пунктах до сих пор нет доступа к автомобильным дорогам,

– объяснил Аваков.

Министр отметил, что подсчеты убытков продолжаются. Сейчас работает экстремальная ситуация.

"Я думаю, что в ближайшие несколько дней мы стабилизируем этот фактор, а затем будет большая стройка", – подытожил Арсен Аваков.

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