Негода у західних областях України уже зруйнувала десятки кілометрів доріг, сотні будинків та вбила трьох людей. Досі частина сіл залишаються заблокованими, без доступу до автомобільних доріг.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для налагодження ситуації після повеней потрібно від 10 до 12 днів, повідомили у пресслужбі МВС.

Актуально Повінь у Західній Україні: останні новини, фото і відео негоди

Водночас ліквідовувати наслідки рятувальники будуть ще щонайменше 2 дня.

За словами Авакова, далі потрібно буде все відбудовувати. Спершу використають ті гроші, які уряд вже виділив. У випадку, якщо цих грошей не вистачить, то Кабмін виділить ще.

Гостра фаза буде тривати 10 – 12 днів, коли будемо просто налагоджувати дороги і життя. У деяких населених пунктах до цих пір немає доступів до автомобільних доріг,

– пояснив Аваков.

Міністр наголосив, що підрахунки збитків ще тривають. Наразі працює екстремальна ситуація.

"Я думаю, що в найближчі кілька днів ми стабілізуємо цей фактор, а потім буде велике будівництво", – підсумував Арсен Аваков.

Аваков про відновлення після повеней на Заході: дивіться відео

Повені на Заході через негоду: що відомо