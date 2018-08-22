Наводнение накрыло Лаос, много погибших: видео последствий стихии

"Большая вода" накрыла Лаос. В стране от наводнений погибли уже 46 человек, еще 97 числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает Asia&Pacific.

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Паводки спровоцировали тропические штормы, которые всколыхнули страну в конце прошлого месяца. Они и стали причиной ливней продолжительностью в месяц.

Более 80 тысяч семей пострадали от непогоды, более 10-ти тысяч остались без крова и вынуждены жить в приютах.

По всей стране затопило десятки тысяч гектаров рисовых полей, и погибли тысячи голов скота и птицы. Для большинства жителей Лаоса они были единственным источником дохода. Убытки от стихии пока оценивают в почти 2 миллиона долларов.

Видео: наводнение в Лаосе