Повінь накрила Лаос, багато загиблих: відео наслідків стихії

"Велика вода" накрила Лаос. В країні від повеней загинули вже 46 людей, ще 97 вважають зниклими безвісти.

Про це повідомляє Asia&Pacific.

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Паводки спровокували тропічні шторми, які сколихнули країну наприкінці минулого місяця. Вони і стали причиною злив тривалістю в місяць.

Понад 80 тисяч сімей постраждали від негоди, більше 10-ти тисяч лишились без даху над головою і змушені жити в притулках.

По всій країні затопило десятки тисяч гектарів рисових полів, і загинули тисячі голів худоби і птиці. А для більшості жителів Лаосу вони були єдиним джерелом прибутку. Збитки від стихії наразі оцінюють в майже 2 мільйони доларів.

Відео: повінь у Лаосі