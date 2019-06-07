Наводнение натворило бед в Украине: шокирующие фото, видео последствий непогоды

Украина пытается побороть последствия непогоды. В результате мощных ливней затопило Кировоградщину, Прикарпатье и Херсонщину. А населенные пункты в Киевской и Житомирской областях остались без света из-за шквального ветра.

Кировоградщина

На Кировоградщине непогода затопила 20 домов. В городе Гайворон уровень воды местами достигал 1,5 метра.

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Уровень воды в жилых домах был до 20 сантиметров.



Подтопленный город Гайворон



Гайворон с высоты птичьего полета

Прикарпатье

В Ивано-Франковской области было подтоплено 39 жилых домов и 170 домохозяйств. Жители Косово сняли, как дороги превратились в настоящие реки.

Смотрите видео последствий непогоды на Прикарпатье:



Из-за ливней затопило 39 жилых домов

Видео затопленных улиц Прикарпатья:

В селе Казачьи Лагери, на Херсонщине, мощный ураган снес крыши 50 зданий, в частности, одной школы.



Непогода сорвала крышу здания

Также шквалы в селе повалили примерно 50 деревьев.



Последствия непогоды на Херсонщине

Хмельницкий

Мощные ливни прошли и в городе Каменец-Подольский, Хмельницкой области. На видео, которыми делятся пользователи в социальных сетях, заметно, что мощные потоки воды, которые текли по городским улицам, срывали с дороги асфальт и брусчатку.

Видео затопленных улиц Каменец-Подольского:

Смотрите видео последствий непогоды в Каменец-Подольском:

Сейчас на месте работают спасатели, они откачивают воду. А представители местного самоуправления оценивают убытки.