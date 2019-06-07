20:21
7 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, сегодня
      Вести.UA: Как создаются политические партии. В чем Луценко подозревает Ющенко
      Вєсті.UA
      00:22, сегодня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Наводнение натворило бед в Украине: шокирующие фото, видео последствий непогоды

      115 Читати новину українською
      Наводнение наделало беды в Украине
      Наводнение наделало беды в Украине / ГСЧС

      Украина пытается побороть последствия непогоды. В результате мощных ливней затопило Кировоградщину, Прикарпатье и Херсонщину. А населенные пункты в Киевской и Житомирской областях остались без света из-за шквального ветра.

      Кировоградщина

      На Кировоградщине непогода затопила 20 домов. В городе Гайворон уровень воды местами достигал 1,5 метра.

      Читайте также: Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоду

      Уровень воды в жилых домах был до 20 сантиметров.

      негода в україні
      Подтопленный город Гайворон

      негода українва
      Гайворон с высоты птичьего полета

      Прикарпатье

      В Ивано-Франковской области было подтоплено 39 жилых домов и 170 домохозяйств. Жители Косово сняли, как дороги превратились в настоящие реки.

      Смотрите видео последствий непогоды на Прикарпатье:

      негода закарпаття
      Из-за ливней затопило 39 жилых домов

      Видео затопленных улиц Прикарпатья:

      В селе Казачьи Лагери, на Херсонщине, мощный ураган снес крыши 50 зданий, в частности, одной школы.

      херсон
      Непогода сорвала крышу здания

      Также шквалы в селе повалили примерно 50 деревьев.

      херсон
      Последствия непогоды на Херсонщине

      Хмельницкий

      Мощные ливни прошли и в городе Каменец-Подольский, Хмельницкой области. На видео, которыми делятся пользователи в социальных сетях, заметно, что мощные потоки воды, которые текли по городским улицам, срывали с дороги асфальт и брусчатку.

      Видео затопленных улиц Каменец-Подольского:

      Смотрите видео последствий непогоды в Каменец-Подольском:

      Сейчас на месте работают спасатели, они откачивают воду. А представители местного самоуправления оценивают убытки.

      blog_ava
      Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда
      сегодня
      8560
      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Погода Непогода в Украине Новости Херсона Новости Кропивницкого Новости Хмельницкого
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      сегодня , 18:05 Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      Євгенія Мазур 147
      Кто победит в матче Украина – Сербия: опрос
      ОПРОС
      сегодня , 13:14 Кто победит в матче Украина – Сербия: опрос
      162
      Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      сегодня , 08:00 Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      363
      Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      сегодня , 17:01 Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      Світові Медіа 797
      "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      сегодня , 16:30 "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      Віталій Дейнега 64
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук