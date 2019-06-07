Наводнение натворило бед в Украине: шокирующие фото, видео последствий непогоды
Украина пытается побороть последствия непогоды. В результате мощных ливней затопило Кировоградщину, Прикарпатье и Херсонщину. А населенные пункты в Киевской и Житомирской областях остались без света из-за шквального ветра.
Кировоградщина
На Кировоградщине непогода затопила 20 домов. В городе Гайворон уровень воды местами достигал 1,5 метра.
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Уровень воды в жилых домах был до 20 сантиметров.
Подтопленный город Гайворон
Гайворон с высоты птичьего полета
Прикарпатье
В Ивано-Франковской области было подтоплено 39 жилых домов и 170 домохозяйств. Жители Косово сняли, как дороги превратились в настоящие реки.
Смотрите видео последствий непогоды на Прикарпатье:
Из-за ливней затопило 39 жилых домов
Видео затопленных улиц Прикарпатья:
В селе Казачьи Лагери, на Херсонщине, мощный ураган снес крыши 50 зданий, в частности, одной школы.
Непогода сорвала крышу здания
Также шквалы в селе повалили примерно 50 деревьев.
Последствия непогоды на Херсонщине
Хмельницкий
Мощные ливни прошли и в городе Каменец-Подольский, Хмельницкой области. На видео, которыми делятся пользователи в социальных сетях, заметно, что мощные потоки воды, которые текли по городским улицам, срывали с дороги асфальт и брусчатку.
Видео затопленных улиц Каменец-Подольского:
Смотрите видео последствий непогоды в Каменец-Подольском:
Сейчас на месте работают спасатели, они откачивают воду. А представители местного самоуправления оценивают убытки.