Повінь наробила лиха в Україні: шокуючі фото, відео наслідків негоди
Україна намагається побороти наслідки негоди. У результаті потужних злив затопило Кіровоградщину, Прикарпаття та Херсонщину. А населені пункти у Київській та Житомирській областях залишились без світла через шквальний вітер.
Кіровоградщина
На Кіровоградщині негода затопила 20 будинків. У місті Гайворон рівень води місцями досягав 1,5 метра.
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Рівень води у житлових будинках був до 20 сантиметрів.
Підтоплене місто Гайворон
Місто Гайворон з висоти пташиного польоту
Прикарпаття
У Івано-Франківській області було підтоплено 39 житлових будинків та 170 дворогосподарств. Жителі Косова зафільмували, як дороги перетворилися на справжні ріки.
Дивіться відео наслідків негоди на Прикарпатті:
Через зливи затопило 39 житлових будинків
Відео затоплених вулиць Прикарпаття:
У селі Козачі Лагері, що Херсонщині, потужний буревій позносив дахи 50 будівель, зокрема, однієї школи.
Негода зірвала дах будівлі
Також шквали в селі повалили приблизно 50 дерев.
Наслідки негоди на Херсонщині
Хмельницький
Потужні зливи пройшлись і в місті Кам'янець-Подільський, що у Хмельницькій області. На відео, якими діляться користувачі у соціальних мережах, помітно, що потужні потоки води, які текли міськими вулицями, зривали з дороги асфальт і бруківку.
Відео затоплених вулиць Кам'янець-Подільського:
Дивіться відео наслідків негоди у Кам'янець-Подільському:
Зараз на місці працюють рятувальники, вони відкачують воду. А представники місцевого самоврядування оцінюють збитки.
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