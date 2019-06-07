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      Повінь наробила лиха в Україні: шокуючі фото, відео наслідків негоди

      394 Читать новость на русском
      Наслідки негоди в Україні
      Наслідки негоди в Україні / ДСНС

      Україна намагається побороти наслідки негоди. У результаті потужних злив затопило Кіровоградщину, Прикарпаття та Херсонщину. А населені пункти у Київській та Житомирській областях залишились без світла через шквальний вітер.

      Кіровоградщина

      На Кіровоградщині негода затопила 20 будинків. У місті Гайворон рівень води місцями досягав 1,5 метра. 

      Читайте також: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

      Рівень води у житлових будинках був до 20 сантиметрів.

      негода в україні
      Підтоплене місто Гайворон

      негода українва
      Місто Гайворон з висоти пташиного польоту

      Прикарпаття

      У Івано-Франківській області було підтоплено 39 житлових будинків та 170 дворогосподарств. Жителі Косова зафільмували, як дороги перетворилися на справжні ріки.

      Дивіться відео наслідків негоди на Прикарпатті:

      негода закарпаття
      Через зливи затопило 39 житлових будинків

      Відео затоплених вулиць Прикарпаття:

      У селі Козачі Лагері, що Херсонщині, потужний буревій позносив дахи 50 будівель, зокрема, однієї школи.

      херсон
      Негода зірвала дах будівлі

      Також шквали в селі повалили приблизно 50 дерев.

      херсон
      Наслідки негоди на Херсонщині

      Хмельницький

      Потужні зливи пройшлись і в місті Кам'янець-Подільський, що у Хмельницькій області. На відео, якими діляться користувачі у соціальних мережах, помітно, що потужні потоки води, які текли міськими вулицями, зривали з дороги асфальт і бруківку.

      Відео затоплених вулиць Кам'янець-Подільського:

      Дивіться відео наслідків негоди у Кам'янець-Подільському:

      Зараз на місці працюють рятувальники, вони відкачують воду. А представники місцевого самоврядування оцінюють збитки. 

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      Теги: Новини України Новини Закарпаття Новини Хмельницького Новини Кропивницького Новини Херсона Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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