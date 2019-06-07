Повінь наробила лиха в Україні: шокуючі фото, відео наслідків негоди

Україна намагається побороти наслідки негоди. У результаті потужних злив затопило Кіровоградщину, Прикарпаття та Херсонщину. А населені пункти у Київській та Житомирській областях залишились без світла через шквальний вітер.

Кіровоградщина

На Кіровоградщині негода затопила 20 будинків. У місті Гайворон рівень води місцями досягав 1,5 метра.

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Рівень води у житлових будинках був до 20 сантиметрів.



Підтоплене місто Гайворон



Місто Гайворон з висоти пташиного польоту

Прикарпаття

У Івано-Франківській області було підтоплено 39 житлових будинків та 170 дворогосподарств. Жителі Косова зафільмували, як дороги перетворилися на справжні ріки.

Дивіться відео наслідків негоди на Прикарпатті:



Через зливи затопило 39 житлових будинків

Відео затоплених вулиць Прикарпаття:

У селі Козачі Лагері, що Херсонщині, потужний буревій позносив дахи 50 будівель, зокрема, однієї школи.



Негода зірвала дах будівлі

Також шквали в селі повалили приблизно 50 дерев.



Наслідки негоди на Херсонщині

Хмельницький

Потужні зливи пройшлись і в місті Кам'янець-Подільський, що у Хмельницькій області. На відео, якими діляться користувачі у соціальних мережах, помітно, що потужні потоки води, які текли міськими вулицями, зривали з дороги асфальт і бруківку.

Відео затоплених вулиць Кам'янець-Подільського:

Дивіться відео наслідків негоди у Кам'янець-Подільському:

Зараз на місці працюють рятувальники, вони відкачують воду. А представники місцевого самоврядування оцінюють збитки.