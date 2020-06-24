Мощная непогода накрыла западные области Украины. Из-за сильных наводнений Укрзализныця временно отменила 7 пригородных поездов в Ивано-Франковске.

Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что восстановят сообщение после преодоления последствий непогоды в городах, которые больше всего пострадали.

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Какие рейсы отменили

С 24 июня не будут ходить 4 пригородных поезда:

Коломыя – Снятын;

Снятын – Коломыя;

Ворохта – Ивано-Франковск;

Ивано-Франковск – Ворохта.

С 25 июня компания отменила курсирование 3 поездов:

Снятын – Коломыя;

Коломыя – Снятын;

Ворохта – Ивано-Франковск.

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