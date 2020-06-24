Наводнения на Прикарпатье: Укрзализныця отменила 7 пригородных поездов
Мощная непогода накрыла западные области Украины. Из-за сильных наводнений Укрзализныця временно отменила 7 пригородных поездов в Ивано-Франковске.
Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что восстановят сообщение после преодоления последствий непогоды в городах, которые больше всего пострадали.
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Какие рейсы отменили
С 24 июня не будут ходить 4 пригородных поезда:
- Коломыя – Снятын;
- Снятын – Коломыя;
- Ворохта – Ивано-Франковск;
- Ивано-Франковск – Ворохта.
С 25 июня компания отменила курсирование 3 поездов:
- Снятын – Коломыя;
Коломыя – Снятын;
Ворохта – Ивано-Франковск.
Непогода на Прикарпатье: что известно
- 22–23 июня регион накрыла страшная непогода, которая подтопила 165 населенных пунктов на территории 15 административных районов;
- В результате наводнения два человека погибли, а одного считают пропавшим без вести;
- Перекрыта дорога между Коломыей и Косовом;
- Из-за разлива реки в черте сел Татаров и Микуличин автодорога Н-09 сообщением Мукачево – Рогатин стал непроездной;
- Возле Микуличина смыло мост, в результате чего прервалось сообщение по дороге Яремче – Буковель.