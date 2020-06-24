Потужна негода накрила західні області України. Через сильні повені Укрзалізниця тимчасово скасувала 7 приміських поїздів в Івано-Франківську.

Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що відновлять сполучення після подолання наслідків непогоди в містах, які найбільше постраждали.

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Які рейси скасували

З 24 червня не будуть ходити 4 приміські поїзди:

Коломия – Снятин;

Снятин – Коломия;

Ворохта – Івано-Франківськ;

Івано-Франківськ – Ворохта.

З 25 червня компанія скасувала курсування 3 потягів:

Снятин – Коломия;

Коломия – Снятин;

Ворохта – Івано-Франківськ.

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