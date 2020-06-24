Повені на Прикарпатті: Укрзалізниця скасувала 7 приміських поїздів
Потужна негода накрила західні області України. Через сильні повені Укрзалізниця тимчасово скасувала 7 приміських поїздів в Івано-Франківську.
Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що відновлять сполучення після подолання наслідків непогоди в містах, які найбільше постраждали.
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Які рейси скасували
З 24 червня не будуть ходити 4 приміські поїзди:
- Коломия – Снятин;
- Снятин – Коломия;
- Ворохта – Івано-Франківськ;
- Івано-Франківськ – Ворохта.
З 25 червня компанія скасувала курсування 3 потягів:
- Снятин – Коломия;
- Коломия – Снятин;
- Ворохта – Івано-Франківськ.
Негода на Прикарпатті: що відомо
- 22 – 23 червня регіон накрила страшна негода, яка підтопила 165 населених пунктів на території 15 адміністративних районів.
- Внаслідок повені дві людини загинули, а одну вважають зниклою безвісти;
- Перекрито дорогу між Коломиєю і Косовом;
- Через розлиття річки у межах сіл Татарів та Микуличин автошлях Н-09 сполученням Мукачево – Рогатин став непроїзним;
- Біля Микуличина змило міст, в результаті чого перервалося сполучення дорогою Яремче – Буковель.