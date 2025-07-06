Из-за наводнения президент Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Трампа в его социальной сети Truht Social.

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Чрезвычайное положение в Техасе

По данным официальных лиц США, по состоянию на 18:39 от наводнения в Техасе погибли по меньшей мере 69 человек, среди которых 38 взрослых и 21 ребенок. Гибель еще 10 человек подтвердили в других округах Техаса.

Вода в частности накрыла детский лагерь Mystic. Там спасатели до сих пор не нашли 11 детей и воспитателя. Директор лагеря Дик Истленд погиб во время внезапного наводнения. Он пытался спасти из воды девушек.

Из-за стихийного явления администрация Дональда Трампа ввела режим чрезвычайной ситуации.

Семьи переживают невероятную трагедию – многие погибли, многие пропали без вести. Администрация Трампа продолжает тесно сотрудничать с руководством штата и местными властями. Наша невероятная Береговая охрана США вместе со спасателями штата уже спасли более 850 жизней,

– написал в посте Трамп.

В администрацию поступают обновленные данные из округа Трэвис, где в результате наводнения погибли четыре человека. Известно, что в некоторых районах выпало более фута осадков всего за несколько часов. Дональд Трамп в частности подписал "декларацию о чрезвычайной ситуации" для соседнего округа Керр.

Во время ликвидации последствий стихии вода на улицах поднималась быстрее, чем спецслужбы могли спасти до людей. Сейчас спасательные команды в Техасе ищут еще 27 пропавших без вести девушек из лагеря Mystic. Бригады обследуют большую территорию с помощью вертолетов.

Поиски людей несколько затруднены из-за того, что вода перемещает обломки, вещи и людей на большие расстояния.