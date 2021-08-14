Зеленский отметил, что разделяет боль семей, у которых стихийное бедствие забрало близких. Президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Важно Масштабные наводнения в Турции: уже 31 человек погиб

Кулеба тоже выразил глубокие соболезнования родным погибших и пожелал, чтобы травмированные как можно быстрее выздоравливали.

Наводнения в Турции: что известно