Зеленський наголосив, що поділяє біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких. Президент побажав швидкого одужання постраждалим.
Важливо Масштабні повені в Туреччині: вже 31 людина загинула
Кулеба теж висловив глибокі співчуття рідним загиблих і побажав, щоб травмовані якнайшвидше одужували.
Повені у Туреччині: що відомо
- У Туреччині лише 12 серпня погасили масштабні лісові пожежі. На країну одразу звалилось нове лихо – потужні повені.
- Стихія найсильніше вдарила по провінціях Синоп і Бартин. Також постраждали провінції Карабюк та Кастамону.
- У провінції Кастамону навіть звалився 8-поверховий будинок. Він повністю пішов під воду. Окрім того, завалилася частина дороги, яка з'єднує провінцію з містом Карабюк.
- Губернатор провінції Бартин Сінан Гюнер заявив, що вдалось врятувати людей з будинків, розташованих у річищах річок, а також автівок.
- 13 серпня президент країни Реджеп Ердоган вирушив у постраждале місто Бозкурт. Там він мав оглянути наслідки негоди та зустрітись з місцевими.
- У результаті повеней загинули щонайменше 31 людина.