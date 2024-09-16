Венгерский Будапешт готовится к "наводнению десятилетия"

Мощные наводнения продолжают бушевать в странах Европы. Непогода может добраться и до Венгрии: там уже ожидают повышения уровня воды в Дунае.

Мэр Будапешта Гергей Карачонь предупредил местных жителей и гостей города, что приближается "крупнейшее наводнение десятилетия". Об опасности он объявил в воскресенье, 15 сентября.

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Подтопление в Будапеште ожидают во второй половине недели

Карачонь рассказал, что готовность к защите от наводнений в Будапеште будет повышена до 3-го уровня. Мэр предупредил, что самым высоким уровень воды в Дунае будет во второй половине недели из-за значительных осадков. Он может достичь 8 метров.

Нижние причалы в Пеште и Буде будут закрыты с 20:00 понедельника (16 сентября – 24 Канал), поэтому мэр просит тех, кто там паркуется, до тех пор забирать свои автомобили. Он подчеркнул, что остров Маргит и побережье Ромаи особенно подвержены риску затопления, и в этих районах также следует ожидать закрытия,

– передает издание Telex.

Также вблизи Дуная, вероятно, ограничат движение общественного транспорта.

Будапештская водопроводная станция заметила, что прогноз погоды пока очень неопределенный.

"Это очень необычная ситуация, в таких случаях работники службы водоснабжения привыкли видеть более точные данные, сейчас это не так, и причина этого в том, что циклон, который принес невероятные экстремальные количества дождь и снег, особенно в Австрии, у него разные рукава, и именно то, где эти рукава простираются и где они приносят наибольшие осадки, непредсказуемо", – сообщили в службе.