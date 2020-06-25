В Карпатском национальном природном парке рассказали о состоянии экомаршрутов, которые сейчас доступны для туристов. Часть закрыта из-за наводнения, в частности невозможно автомобилем доехать до водопада Гук.

Сейчас в парке доступны 5 маршрутов

Сейчас любителям Карпат предлагают 5 эколого-познавательных маршрутов. Об этом информируют на странице Карпатского национального природного парка в фейсбуке.

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Работники парка отмечают, что трассу Н-09 расчистили, поэтому доезд до населенных пунктов, из которых стартуют маршруты, не осложнен. Однако туристов ждут определенные трудности из-за непогоды - часть из маршрутов пострадала от высокой воды и пешие участки - недоступны.

Маршруты, которые предлагают туристам:

Эколого-познавательная тропа "На гору Говерла". Маршрут работает. Дорога на спортивную базу "Заросляк" частично перебита водой.

Эколого-познавательная тропа "На гору Маковица". Маршрут работает. Проблем нет.

Эколого-познавательная тропа "Тропа Довбуша". Маршрут работает. Проблем нет.

Научно-исследовательский питомник по воспроизводству редких видов животных "Вольерное хозяйство". Работает в обычном режиме.

Маршруты, которые не работают:

Эколого-познавательная тропа "Урочище Женець – водопад Гук". Доехать автомобилем к водопаду невозможно из-за поврежденной дороги. Посещение пешими туристами также не рекомендуется.

Что известно о Карпатском национальном природном парке?

Общая площадь парка составляет более 51 тысячи гектаров.

Парк расположен на северо-восточных склонах Карпат.

Это территория на высотах от 500 до 2061 метров над уровнем моря.

Парк расположен севернее водораздела Черногорского хребта к городу Яремче, вдоль реки Прут и западных притоков Черного Черемоша. Отметим, что эти территории особенно пострадали от непогоды.

Протяженность парка с северо-запада на юго-восток составляет 55 километров, а с запада на восток – 20 км.

Коротко о наводнениях на Западе Украины:

Больше всего от проливных дождей пострадали Черновицкая, Закарпатская, Ивано-Франковская и Львовская области.

Погибли по меньшей мере 3 человека.

В Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях повреждено 429,7 километра автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Для преодоления последствий непогоды Кабмин уже выделил 754 миллиона гривен.

Карпатский национальный природный парк на карте: