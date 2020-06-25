Отдых в Карпатах: какие маршруты открыты, несмотря на наводнения
В Карпатском национальном природном парке рассказали о состоянии экомаршрутов, которые сейчас доступны для туристов. Часть закрыта из-за наводнения, в частности невозможно автомобилем доехать до водопада Гук.
Сейчас в парке доступны 5 маршрутов
Сейчас любителям Карпат предлагают 5 эколого-познавательных маршрутов. Об этом информируют на странице Карпатского национального природного парка в фейсбуке.
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Работники парка отмечают, что трассу Н-09 расчистили, поэтому доезд до населенных пунктов, из которых стартуют маршруты, не осложнен. Однако туристов ждут определенные трудности из-за непогоды - часть из маршрутов пострадала от высокой воды и пешие участки - недоступны.
Маршруты, которые предлагают туристам:
- Эколого-познавательная тропа "На гору Говерла". Маршрут работает. Дорога на спортивную базу "Заросляк" частично перебита водой.
- Эколого-познавательная тропа "На гору Маковица". Маршрут работает. Проблем нет.
- Эколого-познавательная тропа "Тропа Довбуша". Маршрут работает. Проблем нет.
- Научно-исследовательский питомник по воспроизводству редких видов животных "Вольерное хозяйство". Работает в обычном режиме.
Маршруты, которые не работают:
- Эколого-познавательная тропа "Урочище Женець – водопад Гук". Доехать автомобилем к водопаду невозможно из-за поврежденной дороги. Посещение пешими туристами также не рекомендуется.
Что известно о Карпатском национальном природном парке?
Общая площадь парка составляет более 51 тысячи гектаров.
Парк расположен на северо-восточных склонах Карпат.
Это территория на высотах от 500 до 2061 метров над уровнем моря.
Парк расположен севернее водораздела Черногорского хребта к городу Яремче, вдоль реки Прут и западных притоков Черного Черемоша. Отметим, что эти территории особенно пострадали от непогоды.
Протяженность парка с северо-запада на юго-восток составляет 55 километров, а с запада на восток – 20 км.
Коротко о наводнениях на Западе Украины:
- Больше всего от проливных дождей пострадали Черновицкая, Закарпатская, Ивано-Франковская и Львовская области.
- Погибли по меньшей мере 3 человека.
- В Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях повреждено 429,7 километра автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.
- Для преодоления последствий непогоды Кабмин уже выделил 754 миллиона гривен.
Карпатский национальный природный парк на карте: