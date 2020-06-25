У Карпатському національному природному парку розповіли про стан екомаршрутів, які наразі доступні для туристів. Частина закрита через повені, зокрема неможливо автомобілем доїхати до водоспаду Гук.

Наразі у парку доступні 5 маршрутів

Наразі любителям Карпат пропонують 5 еколого-пізнавальних маршрутів. Про це інформують на сторінці Карпатського національного природного парку у фейсбуці.

Актуально Повінь на Заході України: у яких річках прогнозують підйом води і де відбудуться нові затоплення

Працівники парку зазначають, що трасу Н-09 розчистили, отож доїзд до населених пунктів, з яких стартують маршрути, не ускладнений. Проте на туристів чекають певні труднощі через негоду – частина з маршрутів постраждала від високої води і піші ділянки – недоступні.

Маршрути, які пропонують туристам:

Еколого-пізнавальна стежка "На гору Говерла". Маршрут працює. Дорога на спортивну базу "Заросляк" частково перебита водою.

Еколого-пізнавальна стежка "На гору Маковиця". Маршрут працює. Проблем немає.

Еколого-пізнавальна стежка "Стежка Довбуша". Маршрут працює. Проблем немає.

Науково-дослідний розплідник з відтворення рідкісних видів тварин Вольєрне господарство. Працює у звичному режимі.

Маршрути, які не працюють:

Еколого-пізнавальна стежка "Урочище Женець – водоспад Гук". Доїхати автомобілем до водоспаду неможливо через пошкоджену дорогу. Відвідування пішими туристами також не рекомендують.

Що відомо про Карпатський національний природний парк? Загальна площа парку складає понад 51 тисячу гектарів.

Парк розташований на північно-східних схилах Карпат.

Це територія на висотах від 500 до 2061 метра над рівнем моря.

Парк розташований північніше вододілу Чорногірського хребта до міста Яремче, вздовж ріки Прут і західних приток Чорного Черемоша. Зазначимо, що ці території особливо потерпіли від негоди.

Протяжність парку з північного заходу на південний схід складає 55 кілометрів, а з заходу на схід – 20 кілометрів.

Коротко про повені на Заході України:

Найбільше від зливних дощів постраждали Чернівецька, Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська області.

Загинули щонайменше 3 людей.

В Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях пошкоджено 429,7 кілометра автодоріг та 130 мостів. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

Для подолання наслідків негоди Кабмін уже виділив 754 мільйони гривень.

Карпатський національний природний парк на карті: