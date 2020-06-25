Из-за сильных дождей и наводнений в западных областях существует угроза разрушения объектов ГТС. На местах повреждений уже работают технические службы и мобильные бригады.

Риск есть там, где газопровод проходит через водоемы

Специалисты постоянно следят за уровнем воды и состоянием опорных конструкций там, где газопровод идет через водоемы. Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС Украины в фейсбуке.

Актуально Наводнение в Западной Украине: последние цифры последствий, фото и видео непогоды

Коротко об аварийных ситуациях по состоянию на 25 июня:

Разрушено воздушный переход газопровода-отвода к ГРС "Брусника" через реку Черемош возле села Завалье Ивано-Франковской области. Из-за этого без газа остались 9 сел в Черновицкой области.

Есть значительные риски подтопления ГРС "Могилев-Подольский" в Винницкой области.

Оператор ГТС отмечает, что пока транзит газа в ЕС осуществляется бесперебойно. Также в газ поступает к украинским потребителям в запланированном объеме.

Обратите внимание! Восстановление газопровода через реку Черемош обещают начать, как только нормализуется погода. Работать ремонтным бригадам не позволяет также ограниченое движение в пострадавших регионах.

Коротко о ситуации на Западе Украины