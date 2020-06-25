Наводнения на Западе Украины могут повредить ГТС
Из-за сильных дождей и наводнений в западных областях существует угроза разрушения объектов ГТС. На местах повреждений уже работают технические службы и мобильные бригады.
Риск есть там, где газопровод проходит через водоемы
Специалисты постоянно следят за уровнем воды и состоянием опорных конструкций там, где газопровод идет через водоемы. Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС Украины в фейсбуке.
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Коротко об аварийных ситуациях по состоянию на 25 июня:
- Разрушено воздушный переход газопровода-отвода к ГРС "Брусника" через реку Черемош возле села Завалье Ивано-Франковской области. Из-за этого без газа остались 9 сел в Черновицкой области.
- Есть значительные риски подтопления ГРС "Могилев-Подольский" в Винницкой области.
Оператор ГТС отмечает, что пока транзит газа в ЕС осуществляется бесперебойно. Также в газ поступает к украинским потребителям в запланированном объеме.
Коротко о ситуации на Западе Украины
- На Западе Украины уже несколько дней бушует непогода.
- Больше всего пострадали Черновицкая, Закарпатская, Ивано-Франковская и Львовская области.
- Из-за стихии погибли по меньшей мере три человека.
- От ливней страдают также жители Винницкой, Одесской, Николаевской, Тернопольской областей.
- Правительство выделило на ликвидацию последствий наводнения 740 миллионов гривен.