Повені на Заході України можуть пошкодити ГТС
Через сильні дощі та паводки у західних областях існує загроза руйнування об'єктів ГТС. На місцях пошкоджень вже працюють технічні служби для мобільні бригади.
Ризик є там, де газопровід проходить через водойми
Фахівці постійно стежать за рівнем води та станом опорних конструкцій там, де газопровід йде через водойми. Про це повідомила пресслужба Оператора ГТС України у фейсбуці.
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Коротко про аварійні ситуації станом на 25 червня:
- Зруйновано повітряний перехід газопроводу-відводу до ГРС "Брусниця" через річку Черемош біля села Завалля Івано-Франківської області. Через це без газу залишились 9 сіл у Чернівецькій області.
- Є значні ризики підтоплення ГРС "Могилів-Подільський" у Вінницькій області.
Оператор ГТС зазначає, що наразі транзит газу до ЄС здійснюється безперебійно. Також у газ надходить до українських споживачів у запланованому обсязі.
Коротко про ситуацію на Заході України
- На Заході України вже декілька днів вирує негода.
- Найбільше постраждали Чернівецька, Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська області.
- Через стихію загинули щонайменше троє людей.
- Від злив потерпають також мешканці Вінниччини, Одещини, Миколаївщини, Тернопільщини.
- Уряд виділив на ліквідацію наслідків повені 740 мільйонів гривень.