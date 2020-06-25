Через сильні дощі та паводки у західних областях існує загроза руйнування об'єктів ГТС. На місцях пошкоджень вже працюють технічні служби для мобільні бригади.

Ризик є там, де газопровід проходить через водойми Фахівці постійно стежать за рівнем води та станом опорних конструкцій там, де газопровід йде через водойми. Про це повідомила пресслужба Оператора ГТС України у фейсбуці Актуально Повінь у Західній Україні: останні цифри наслідків, фото і відео негоди Коротко про аварійні ситуації станом на 25 червня: Зруйновано повітряний перехід газопроводу-відводу до ГРС "Брусниця" через річку Черемош біля села Завалля Івано-Франківської області. Через це без газу залишились 9 сіл у Чернівецькій області.

Є значні ризики підтоплення ГРС "Могилів-Подільський" у Вінницькій області. Оператор ГТС зазначає, що наразі транзит газу до ЄС здійснюється безперебійно. Також у газ надходить до українських споживачів у запланованому обсязі. Зверніть увагу! Відновлення газопроводу через річку Черемош обіцяють розпочати, які тільки нормалізується погода. Працювати ремонтним бригадам не дозволяють також обмежений рух в постраждалих регіонах. Коротко про ситуацію на Заході України На Заході України вже декілька днів вирує негода.

Найбільше постраждали Чернівецька, Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська області.

Через стихію загинули щонайменше троє людей.

Від злив потерпають також мешканці Вінниччини, Одещини, Миколаївщини, Тернопільщини.

Уряд виділив на ліквідацію наслідків повені 740 мільйонів гривень.