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      Самое сложное из всех, что я видел, – Сытник о деле "Приватбанка"

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      Сытник рассказал о ситуации с делом "Приватбанка" / Liga.net

      Корпус дел по "Приватбанку" – очень сложный. Их расследование требует очень большого объема работы, хотя значительная часть уже сделана.

      Артем Сытник называет дело "Приватбанка" самым сложным из всех, которые он видел. Об этом директор НАБУ рассказал в интервью "Радио НВ".

      К теме: НАБУ находится на финальном этапе по делу "Приватбанка", – Сытник

      Сытник отметил, что сложность расследования в рамках данного производства заключается в большом объеме работы.

      Сложность в том, что банк работал длительное время, есть огромное количество транзакций, в частности за рубежом, и это требует очень большого объема работы. В большей степени, она во многом уже сделана,
      – подчеркнул он.

      Директор НАБУ добавил, что "именно осознание этого и активность детективов как раз и побуждают к такой медийной защите, в том числе и в стенах парламента".

      Сытник также отметил, что НАБУ продолжает расследование дела "Приватбанка", начатого 2017 года. Кроме того, продолжается работа с уголовными производствами, переданными из ГПУ в ноябре 2019 года после утери прокуратурой функции следствия.

      Это дело было направлено (из ГПУ – 24 канал) к нам, хотя в принципе возможно было направить в полицию. Но все же, после определенного рабочего совещания и рабочих дискуссий с генеральным прокурором (Рябошапкой – 24 канал), было принято решение о том, что расследование будет проводиться Антикоррупционным бюро,
      – рассказал директор НАБУ.

      Дело "Приватбанка": основное

      • Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
      • Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.
      • Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях). Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка".
      • В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение. Сейчас в деле "Приватбанка" продолжаются более 600 судов разного уровня.
      • 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
      • Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Офис генпрокурора Расследования НАБУ Артем Сытник Приватбанк
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