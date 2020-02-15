Самое сложное из всех, что я видел, – Сытник о деле "Приватбанка"

Корпус дел по "Приватбанку" – очень сложный. Их расследование требует очень большого объема работы, хотя значительная часть уже сделана.

Артем Сытник называет дело "Приватбанка" самым сложным из всех, которые он видел. Об этом директор НАБУ рассказал в интервью "Радио НВ".

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Сытник отметил, что сложность расследования в рамках данного производства заключается в большом объеме работы.

Сложность в том, что банк работал длительное время, есть огромное количество транзакций, в частности за рубежом, и это требует очень большого объема работы. В большей степени, она во многом уже сделана,

– подчеркнул он.

Директор НАБУ добавил, что "именно осознание этого и активность детективов как раз и побуждают к такой медийной защите, в том числе и в стенах парламента".

Сытник также отметил, что НАБУ продолжает расследование дела "Приватбанка", начатого 2017 года. Кроме того, продолжается работа с уголовными производствами, переданными из ГПУ в ноябре 2019 года после утери прокуратурой функции следствия.

Это дело было направлено (из ГПУ – 24 канал) к нам, хотя в принципе возможно было направить в полицию. Но все же, после определенного рабочего совещания и рабочих дискуссий с генеральным прокурором (Рябошапкой – 24 канал), было принято решение о том, что расследование будет проводиться Антикоррупционным бюро,

– рассказал директор НАБУ.

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