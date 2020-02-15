Найскладніша з усіх, що я бачив, – Ситник про справу "Приватбанку"

Корпус справ щодо "Приватбанку" – дуже складний. Їхнє розслідування вимагає дуже великою обсягу роботи, хоча значна частина вже зроблена.

Артем Ситник називає справу "Приватбанку" найскладнішою з усіх, які він бачив. Про це директор НАБУ розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".

До теми: НАБУ перебуває на фінальному етапі у справі "Приватбанку", – Ситник

Ситник зазначив, що складність розслідування в межах цього провадження полягає у великому обсязі роботи.

Складність в тому, що банк працював тривалий час, є величезна кількість транзакцій, зокрема за кордоном, і це вимагає дуже великого обсягу роботи. Більшою мірою, він багато в чому вже зроблений,

– наголосив він.

Директор НАБУ додав, що "саме усвідомлення цього і активність детективів якраз і спонукають до такого медійного захисту, зокрема і в стінах парламенту".

Ситник також зазначив, що НАБУ продовжує розслідування справи "Приватбанку", розпочатої 2017 року. Окрім того, триває робота із кримінальними провадженнями, переданими з ГПУ в листопаді 2019 року після втрати прокуратурою функцій слідства.

Ця справа була направлена (з ГПУ – 24 канал) до нас, хоча в принципі можливо було направити до поліції. Але все ж таки, після певної робочої наради і робочих дискусій з генеральним прокурором (Рябошапкою – 24 канал), було ухвалене рішення про те, що розслідування проводитиметься Антикорупційним бюро,

– розповів директор НАБУ.

Справа "Приватбанку": основне