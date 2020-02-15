Найскладніша з усіх, що я бачив, – Ситник про справу "Приватбанку"
Корпус справ щодо "Приватбанку" – дуже складний. Їхнє розслідування вимагає дуже великою обсягу роботи, хоча значна частина вже зроблена.
Артем Ситник називає справу "Приватбанку" найскладнішою з усіх, які він бачив. Про це директор НАБУ розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".
До теми: НАБУ перебуває на фінальному етапі у справі "Приватбанку", – Ситник
Ситник зазначив, що складність розслідування в межах цього провадження полягає у великому обсязі роботи.
Складність в тому, що банк працював тривалий час, є величезна кількість транзакцій, зокрема за кордоном, і це вимагає дуже великого обсягу роботи. Більшою мірою, він багато в чому вже зроблений,
– наголосив він.
Директор НАБУ додав, що "саме усвідомлення цього і активність детективів якраз і спонукають до такого медійного захисту, зокрема і в стінах парламенту".
Ситник також зазначив, що НАБУ продовжує розслідування справи "Приватбанку", розпочатої 2017 року. Окрім того, триває робота із кримінальними провадженнями, переданими з ГПУ в листопаді 2019 року після втрати прокуратурою функцій слідства.
Ця справа була направлена (з ГПУ – 24 канал) до нас, хоча в принципі можливо було направити до поліції. Але все ж таки, після певної робочої наради і робочих дискусій з генеральним прокурором (Рябошапкою – 24 канал), було ухвалене рішення про те, що розслідування проводитиметься Антикорупційним бюро,
– розповів директор НАБУ.
Справа "Приватбанку": основне
- Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
- Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
- Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.Наразі у справі "Приватбанку" триває понад 600 судів різного рівня.
- 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
- Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.