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      Найскладніша з усіх, що я бачив, – Ситник про справу "Приватбанку"

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      Ситник розповів про ситуацію із справою "Приватбанку" / Liga.net

      Корпус справ щодо "Приватбанку" – дуже складний. Їхнє розслідування вимагає дуже великою обсягу роботи, хоча значна частина вже зроблена.

      Артем Ситник називає справу "Приватбанку" найскладнішою з усіх, які він бачив. Про це директор НАБУ розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".

      До теми: НАБУ перебуває на фінальному етапі у справі "Приватбанку", – Ситник

      Ситник зазначив, що складність розслідування в межах цього провадження полягає у великому обсязі роботи.

      Складність в тому, що банк працював тривалий час, є величезна кількість транзакцій, зокрема за кордоном, і це вимагає дуже великого обсягу роботи. Більшою мірою, він багато в чому вже зроблений,
      – наголосив він.

      Директор НАБУ додав, що "саме усвідомлення цього і активність детективів якраз і спонукають до такого медійного захисту, зокрема і в стінах парламенту".

      Ситник також зазначив, що НАБУ продовжує розслідування справи "Приватбанку", розпочатої 2017 року. Окрім того, триває робота із кримінальними провадженнями, переданими з ГПУ в листопаді 2019 року після втрати прокуратурою функцій слідства.

      Ця справа була направлена (з ГПУ – 24 канал) до нас, хоча в принципі можливо було направити до поліції. Але все ж таки, після певної робочої наради і робочих дискусій з генеральним прокурором (Рябошапкою – 24 канал), було ухвалене рішення про те, що розслідування проводитиметься Антикорупційним бюро,
      – розповів директор НАБУ.

      Справа "Приватбанку": основне

      • Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
      • Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
      • Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку".
      • У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.Наразі у справі "Приватбанку" триває понад 600 судів різного рівня.
      • 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
      • Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Офіс генпрокурора Розслідування НАБУ Артем Ситник Приватбанк
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