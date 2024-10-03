Защищал мирное население Израиля: на юге Ливана погиб сын защитника Украины

В боях на юге Ливана погиб 22-летний Назар Иткин, боец Армии обороны Израиля. Он был сыном украинского защитника Давида Иткина.

Назар служил в спецподразделении "Эгоз" и отдал свою жизнь, защищая мирное население Израиля. Об этом сообщил в Фейсбук главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

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Что известно о смерти воина

Старший сержант Назар Иткин из Кирьят-Аты, солдат подразделения "Эгоз", дивизия коммандос, погиб в бою на юге Ливана,

– писали местные СМИ.

Назар Иткин / Фото Моше Реувена Асмана

Давид Иткин, отец Назара, несмотря на свой почтенный возраст, с начала полномасштабного российского вторжения стал на защиту нашей страны. Сначала он служил в теробороне, защищая Киевскую область, а затем участвовал в боях на Харьковском направлении.

"С глубокой скорбью выражаю соболезнования нашему прихожанину Давиду Иткину, его сын Назар погиб защищая мирное население Израиля ... Это еще одно из доказательств, что война в Украине и в Израиле – это одно общее горе", – отметил главный раввин Украины.