Назар Холодницький і безхребетні підлеглі: чому робота інноваційного НАБУ приречена на невдачу

У четвер, 26 липня, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів прийняла рішення надати догану главі САП Назару Холодницькому і рекомендувала не звільняти його з посади.

Чесно кажучи, мені це досі в голові не вкладається. Ну, що має зробити прокурор, щоб вилетіти з цієї робити?! Про обшуки фігурантів попереджав? Попереджав. Що брехати фігурантам під час допитів інструктував? Інструктував. Незаконні вказівки підлеглим прокурорам давав? Давав. В роботу суду втручався? Втручався.

Читайте также: Коронація доганою: п'ять найгучніших розслідувань НАБУ, які були знищені Назаром Холодницьким

Більше того, напередодні розгляду дисциплінарної справи Холодницький: закрив справу сина Авакова, закрив справу депутата Дзензерського на 4 мільярди та не збирається погоджувати підозру керівнику НАЗК Корчаку.



До речі, після усього цього керівника САП почали називати “Холодницький – вільна каса”. Знаєте, як в “МакДональдсі”, коли приємний хлопчина гукає з-за прилавку: "Вільна каса!". А потім за гроші виконує ваше замовлення.



Назар Холодницький



Наступним клієнтом вільної каси Холодницького стане Насіров, який вже попросив закрити його справу. І після всього цього найгуманніша дисциплінарна комісія прокурорів карає Холодницького доганою. Іншими словами йому махають пальчиком і кажуть: "ай-ай-ай, Назарчику, рідний ти наш, кров від нашої крові і плоть від нашої плоті. Ну, будь ласка, не плюй в очі холопам-українцям аж так відверто. Захищай ТОП-корупціонерів якось обережніше".

Отже, проміжний підсумок. Ключовий орган, який покликаний очищати прокуратуру від зрадників і корупціонерів захистив Холодницького. І це після того, як уся країна на власні вуха чула як “Вільна каса – Холодницький” знищує справи ТОП-корупціонерів.

Я наголошу всі звинувачення проти Холодницьокого знайшли своє підтвердження в ході дисциплінарного розслідування. Кожен прокурор з плівок НАБУ підтвердив факти розмов, зафіксовані на них.

Читайте также: Мітинг під САП: як Аваков і його "тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце

До речі, про прокурорів САП. Якщо про Холодницького всім все стало зрозуміло після закриття справи Авакова, то, наприклад, більшість колективу спецпрокуратури я помилково вважав нормальними людьми. Тобто, ну добре, Холодницький потвора продажна, але решта прокурорів САП чесні хлопці, думав я. І, якщо звільнити Холодницького, вони зможуть нормально працювати.

Я помилився. Тридцять три прокурори виявилися безхребетними комсомольцями. В історії зі звільненням Холодницького мало не загубився один дуже важливий момент, який потребує вашої уваги. Тридцять три підлеглі Холодницькому прокурори підписали публічний лист на його захист. В кращих традиціях клятого комсомолу.

Колектив прокурорів САП не може сприйняти цього інакше, як тиск не стільки на керівника САП, скільки на кожного з нас. Сьогодні у прийнятті "неправильних" рішень звинувачується Назар Холодницький. Але його місці потім може бути будь-хто з нас,

– написали у своїй заяві прокурори.

У листі тридцяти трьох САПівських комсомольців жодного слова у відповідь на наші дуже предметні звинувачення. Загалом в цьому листі добре помітна динаміка змін в прокуратурі.

25 березня 2016 р. керівники обласних прокуратур підписали колективний лист на підтримку генпрокурора Віктора Шокіна. Пройшло два з половиною роки реформ і 25 липня 2018 р. прокурори САП підписали колективний лист на підтримку Назара Холодницького.



Назар Холодницький та Юрій Луценко

До речі, знаєте, що було основним мотивом для тридцяти трьох комсомольців підписатися на захист Холодницького? Щомісячна премія, яку він особисто підписує своїм підлеглим. Дивіться самі, гола ставка прокурора САП – 35 тисяч грн. Дуже навіть не зле, правда?

Але ж набагато краще, коли за особисто йому лояльність Холодницький щомісяця відлистує прокурорам ще близько 50 тисяч гривень. Саме за ці гроші й продали свою гідність та майбутнє тих тридцять три САПівські комсомольці. Моя позиція наступна: всі тридцять три підписанти цього листа мають піти геть. Всі тридцять три, пробачте на слові, прокурори. Не може безхребетний жадібний слимак бути процесуальним керівником.

Читайте также: Які нардепи хотіли "поховати" закон про Антикорупційний суд: названо імена

Але є і крапелька хорошого в цій сумній історії. Кілька прокурорів САП не підписали цього огидного листа. Ці професіонали – майбутнє правоохоронної системи України.