После начала полномасштабной войны защитник снова присоединился к Силам обороны. К сожалению, Герой погиб вблизи Бахмута 12 апреля.

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Что известно о погибшем воине

Львовянин Назарий Пикулицкий воевал в составе 17-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск ВСУ. Был награжден медалью "Защитнику Отечества" и нагрудным знаком "Участник АТО".

После АТО мужчина работал в транспортной сфере, а после полномасштабного вторжения снова встал на защиту Украины в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Назария наградили почетным нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ "Золотой крест".

Прощание с военным состоится 18 апреля в 12:30 на площади Рынок. Героя похоронят на Марсовом поле.

У Назария Пикулицкого остались жена, две дочери, родители и сестра.



Назарий Пикулицкий погиб под Бахмутом / фото Игорь Зинкевич

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