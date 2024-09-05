С начала полномасштабного российского вторжения Назарий вместе с побратимами организовывал транспортировку оборудования и техники части из Харьковской области в более безопасную Львовскую область. Там служил в учебной авиационной бригаде, участвовал в боевых вылетах и был активным участником боевых действий.

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Что известно о смерти Назария Проказюка

Несколько дней назад Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба сообщил о катастрофе вертолета Ми-2 во время учебно-тренировочного полета. По данным университета, в результате инцидента погибли двое членов экипажа.

Впоследствии на официальной странице "Пласта" появилась информация, что одним из погибших является 28-летний житель Львовщины Назарий Проказюк, а сама трагедия произошла на территории Львовской области.

30 августа 2024 года во время выполнения учебно-тренировочного полета, будучи в экипаже в составе двух человек вертолета Ми-2, потерпел падение во Львовской области. В результате чего оба участника экипажа погибли,

– написали на странице "Пласта".

Назарий Проказюк / Фото "Пласта"

Что известно о погибшем

28-летний Назарий Проказюк был родом из села Гаи, бывшего Бродовского района Львовской области. Он был пластуном, участвовал в пластовых лагерях и путешествиях, и активно занимался "Пластом" примерно до 2013 года.

До 9 класса учился в Гаевской школе, а 10 – 11 классы закончил в школе № 4 города Броды. В юношеские годы увлекался рисованием. После этого продолжил образование в Харьковском национальном авиационном университете Воздушных сил имени Кожедуба.

По завершении обучения служил в летной воинской части в Чугуеве Харьковской области. На тот момент он был капитаном и командиром вертолета вертолетного звена эскадрильи воинской части.

С началом полномасштабного российского вторжения вместе с побратимами организовывал перевозку оборудования и техники части из Харьковской области в более безопасную Львовскую область. Там служил в учебной авиационной бригаде, выполнял боевые вылеты и был активным участником боевых действий.

30 августа 2024 года погиб во время учебно-тренировочного полета во Львовской области. Его похоронили с воинскими почестями 3 сентября 2024 года в родном селе Гаи Бродовской общины Львовской области. Назарий был двоюродным братом погибшего пластуна из села Гаи Павла Заяца.