В конце июля во время тренировочного полета погиб первокурсник университета Воздушных Сил Юрий Капустенский родом из Самбора. Парню не было даже 18 лет. Он выполнял учебный полет на самолете К-10 Swift.

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Что известно об авиакатастрофе с Ми-2

В учебной авиационной бригаде университета во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу вертолет Ми-2. Семья университета понесла невосполнимую потерю – экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб,

– сообщили в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Там заверили: на месте происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины. А командование университета и воинской части всесторонне способствует детальному анализу и установлению причин авиационного происшествия.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас... До обнародования результатов расследования просим воздержаться от предположений и комментариев, с пониманием относиться к обнародованию чувствительной информации, в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами", – попросили в вузе.

24 Канал также выражает соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!