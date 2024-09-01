Наприкінці липня під час тренувального польоту загинув першокурсник університету Повітряних Сил Юрій Капустенський родом із Самбора. Хлопцеві не було навіть 18 років. Він виконував навчальний політ на літаку К-10 Swift.

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Що відомо про авіакатастрофу з Мі-2

В навчальній авіаційній бригаді університету під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Родина університету зазнала непоправної втрати – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув,

– повідомили в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Там запевнили: на місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України. А командування університету та військової частини всебічно сприяє детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події.

"Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас… До оприлюднення результатів розслідування просимо утриматись від припущень та коментарів, з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм", – попросили у виші.

24 Канал також висловлює співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять!