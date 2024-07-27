Трагічну новину повідомили у Харківського національного університету Повітряних Сил, де на першому курсі навчався загиблий.
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Загибель молодого пілота
В університеті уточнили, що наразі причини катастрофи встановлюються. На місці катастрофи працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас,
– йдеться у повідомленні навчального закладу.
Також в університеті просять "обережно та з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм".
До слова, у серпні минулого року трагічно в авіакатастрофі загинув відомий пілот "Джус".
Втрати України у війні
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