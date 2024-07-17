Він був начальником відділу Департаменту безпілотних систем Адміністрації Держспецзв’язку. Віталій встав на захист України в перші дні повномасштабного вторгнення.

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Що відомо про смерть Героя

З глибоким сумом повідомляємо про загибель старшого лейтенанта Полоннікова Віталія Васильовича, тимчасовий виконувач обов'язків заступника директора департаменту – начальника відділу Департаменту безпілотних систем Адміністрації Держспецзв'язку,

– мовиться в повідомлені Держспецзв'язку.

Там розповіли, що Віталій з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України та виконував свої військові обов'язки у складі 112 та 119 окремих бригад територіальної оборони, а також у лавах 47 окремої механізованої бригади.

Також у Держспецзв’язку висловив співчуття родині загиблого Героя.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віталія Полоннікова. Вічна пам'ять українському воїну, який до останнього подиху боронив рідну землю.