Он был начальником отдела Департамента беспилотных систем Администрации Госспецсвязи. Виталий встал на защиту Украины в первые дни полномасштабного вторжения.

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Что известно о смерти Героя

С глубокой скорбью сообщаем о гибели старшего лейтенанта Полонникова Виталия Васильевича, временно исполняющий обязанности заместителя директора департамента – начальника отдела Департамента беспилотных систем Администрации Госспецсвязи,

– говорится в сообщении Госспецсвязи.

Там рассказали, что Виталий с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Украины и выполнял свои воинские обязанности в составе 112 и 119 отдельных бригад территориальной обороны, а также в рядах 47 отдельной механизированной бригады.

Также в Госспецсвязи выразил соболезнования семье погибшего Героя.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Полонникова. Вечная память украинскому воину, который до последнего вздоха защищал родную землю.