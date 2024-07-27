Трагическую новость сообщили в Харьковском национальном университете Воздушных Сил, где на первом курсе учился погибший.
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Гибель молодого пилота
В университете уточнили, что сейчас причины катастрофы устанавливаются. На месте катастрофы работают следователи, профильные эксперты, специалисты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Выражаем соболезнования родным и близким погибшего. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас,
– говорится в сообщении учебного заведения.
Также в университете просят "осторожно и с пониманием относиться к обнародованию чувствительной информации, в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами".
Напомним, в августе прошлого года трагически в авиакатастрофе погиб известный пилот "Джус".
Потери Украины в войне
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