Александр Цебрий служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского. Трагическую весть также подтвердили в Черкасской ОВА.

Читайте также В бою за Украину погиб 22-летний военный из Польши

На войне погиб Александр Цебрий

Защитник погиб 24 июля, выполняя боевое задание в Донецкой области.

Защищая Украину, погиб Александр Цебрий. Бывший городской голова Умани. Стал в строй с первых дней полномасштабной войны. Славный воин. Смельчак. Надежный побратим. Командир пулеметного взвода. Младший сержант,

– написал председатель ОВА Игорь Табурец.

Погибшему воину было 50 лет. Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в начале полномасштабной войны Александр Цебрий приезжал в Николаев с гуманитарной помощью. По словам Сенкевича, он был честным, мудрым и ответственным человеком.

Герои, к сожалению, погибают. Однако память о них должна жить вечно. Мы не имеем права забыть, благодаря кому и какой ценой приобретается наша победа,

– подчеркнул мэр Николаева.

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что Александр Цебрий погиб во время штурмовых действий от тяжелого ранения на руках у собратьев.

Брат, мы с тобой виделись за последние годы почти каждую неделю. Наша помощь 58-й, наши разговоры, наши планы, наша дружба – все это осталось между нами. Это никого, кроме нас не касается,

– написал он.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная и светлая память!