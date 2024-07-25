Александр Цебрий служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского. Трагическую весть также подтвердили в Черкасской ОВА.

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На войне погиб Александр Цебрий

Защитник погиб 24 июля, выполняя боевое задание в Донецкой области.

Защищая Украину, погиб Александр Цебрий. Бывший городской голова Умани. Стал в строй с первых дней полномасштабной войны. Славный воин. Смельчак. Надежный побратим. Командир пулеметного взвода. Младший сержант,
написал председатель ОВА Игорь Табурец.

Погибшему воину было 50 лет. Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в начале полномасштабной войны Александр Цебрий приезжал в Николаев с гуманитарной помощью. По словам Сенкевича, он был честным, мудрым и ответственным человеком.

Герои, к сожалению, погибают. Однако память о них должна жить вечно. Мы не имеем права забыть, благодаря кому и какой ценой приобретается наша победа,
– подчеркнул мэр Николаева.

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что Александр Цебрий погиб во время штурмовых действий от тяжелого ранения на руках у собратьев.

Брат, мы с тобой виделись за последние годы почти каждую неделю. Наша помощь 58-й, наши разговоры, наши планы, наша дружба – все это осталось между нами. Это никого, кроме нас не касается,
– написал он.