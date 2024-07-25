Олександр Цебрій служив у 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. Трагічну звістку також підтвердили в Черкаській ОВА.

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На війні загинув Олександр Цебрій

Захисник загинув 24 липня, виконуючи бойове завдання на Донеччині.

Захищаючи Україну, загинув Олександр Цебрій. Колишній міський голова Умані. Став у стрій із перших днів повномасштабної війни. Славний воїн. Сміливець. Надійний побратим. Командир кулеметного взводу. Молодший сержант,
написав голова ОВА Ігор Табурець.

Загиблому воїну було 50 років. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що на початку повномасштабної війни Олександр Цебрій приїздив до Миколаєва з гуманітарною допомогою. За словами Сєнкевича, він був чесною, мудрою та відповідальною людиною.

Герої, на жаль, гинуть. Проте пам'ять про них має жити вічно. Ми не маємо права забути, завдяки кому і якою ціною здобувається наша перемога,
– наголосив мер Миколаєва.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що Олександр Цебрій загинув під час штурмових дій від важкого поранення на руках у побратимів.

Брате, ми з тобою бачились за останні роки майже кожного тижня. Наша допомога 58-ї, наші розмови, наши плани, наша дружба – все це залишилось між нами. Це нікого, окрім нас не стосується,
– написав він.