Олександр Цебрій служив у 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. Трагічну звістку також підтвердили в Черкаській ОВА.

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На війні загинув Олександр Цебрій

Захисник загинув 24 липня, виконуючи бойове завдання на Донеччині.

Захищаючи Україну, загинув Олександр Цебрій. Колишній міський голова Умані. Став у стрій із перших днів повномасштабної війни. Славний воїн. Сміливець. Надійний побратим. Командир кулеметного взводу. Молодший сержант,

– написав голова ОВА Ігор Табурець.

Загиблому воїну було 50 років. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що на початку повномасштабної війни Олександр Цебрій приїздив до Миколаєва з гуманітарною допомогою. За словами Сєнкевича, він був чесною, мудрою та відповідальною людиною.

Герої, на жаль, гинуть. Проте пам'ять про них має жити вічно. Ми не маємо права забути, завдяки кому і якою ціною здобувається наша перемога,

– наголосив мер Миколаєва.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що Олександр Цебрій загинув під час штурмових дій від важкого поранення на руках у побратимів.

Брате, ми з тобою бачились за останні роки майже кожного тижня. Наша допомога 58-ї, наші розмови, наши плани, наша дружба – все це залишилось між нами. Це нікого, окрім нас не стосується,

– написав він.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна та світла пам'ять!