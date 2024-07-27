В субботу, 27 июля, город Умань собрался, чтобы отдать последнюю дань уважения Александру Цебрию, который отдал свою жизнь в Донецкой области, защищая Украину от российского агрессора. Бывший городской голова, который стал младшим сержантом 58 отдельной мотопехотной бригады, погиб 24 июля, выполняя боевое задание.

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Прощание с бывшим мэром Умани

Александр Цебрий, который руководил Уманью с 2015 по 2020 год, присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины в феврале 2022 года.

Похороны бывшего мэра Умани Александра Цебрия: смотрите видео Суспільного

Он командовал пулеметным отделением и отличался мужеством и преданностью делу.

Защитник был младшим сержантом, командиром пулеметного отделения. Погиб 24 июля, выполняя боевое задание в Донецкой области,

– сообщала Алина Кривошея, пресс-секретарь Черкасского областного центра комплектования и социальной поддержки.

Обратите внимание! В городе Умани объявляли день траура по погибшему Герою, которому было всего 50 лет.

На похороны прибыл, в частности, мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что попрощаться и почтить память Героя пришли многие горожане, приехали мэры некоторых городов Украины, представители Ассоциации городов Украины.

Похороны бывшего мэра Умани / Фото Кличко

Умань попрощалась с экс-мэром Цебрием: смотрите видео Общественного

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Редакция 24 Канала выражает глубокие соболезнования семье и близким Александра Цебрия. Вечная память Герою, который ушел из жизни, но останется в сердцах соотечественников навсегда.