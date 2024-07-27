У суботу, 27 липня, місто Умань зібралося, аби віддати останню шану Олександру Цебрію, який віддав своє життя на Донеччині, боронячи Україну від російського агресора. Колишній міський голова, який став молодшим сержантом 58 окремої мотопіхотної бригади, загинув 24 липня, виконуючи бойове завдання.

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Прощання з колишнім мером Умані

Олександр Цебрій, який керував Уманню з 2015 по 2020 рік, приєднався до лав Збройних Сил України у лютому 2022 року.

Похорон колишнього мера Умані Олександра Цебрія: дивіться відео Суспільного

Він командував кулеметним відділенням і відзначався мужністю та відданістю справі.

Захисник був молодшим сержантом, командиром кулеметного відділення. Загинув 24 липня, виконуючи бойове завдання на Донеччині,

– повідомляла Аліна Кривошея, речниця Черкаського обласного центру комплектування та соціальної підтримки.

Зверніть увагу! У місті Умані оголошували день жалоби за загиблим Героєм, якому було всього 50 років.

На похорон прибув, зокрема, мер Києва Віталій Кличко. Він заявив, що попрощатися і вшанувати памʼять Героя прийшли багато містян, приїхали мери деяких міст України, представники Асоціації міст України.

Похорон колишнього мера Умані / Фото Кличка

Умань попрощалась з ексмером Цебрієм: дивіться відео Суспільного

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Редакція 24 Каналу висловлює глибокі співчуття родині та близьким Олександра Цебрія. Вічна пам'ять Герою, який пішов з життя, але залишиться в серцях співвітчизників назавжди.