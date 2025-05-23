Вместе с побратимами воевал в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал.

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"Цыган" рассказал о своем опыте службы в армии

До войны "Цыган" вел успешный строительный бизнес. Когда на Украину напали россияне, то взялся за оружие и присоединился к Национальной гвардии Украины.

"Я не мог иначе. Дома ничего не говорил. Когда уже начал собирать вещи, жена спросила, куда я собрался. И тогда уже сообщил, что иду на войну. Семья, конечно, была шокирована. Но впоследствии родные меня поняли и поддержали. Это было сверхважно для меня. Потому что эта война, в первую очередь, за мой дом и мою семью, мою страну, которую кто-то пытается стереть с карты земли", – говорит Назарий.

Назарий рассказал о своей службе в ВСУ: смотрите видео

В рядах 2 Галицкой бригады мужчина быстро освоился и нашел верных собратьев. Позывной долго выбирать не пришлось. Цыганом звали его еще в школе. Потому что имел густые черные волосы.

"Я изначально искал возможности перевестись в подразделение, который участвует в боевых действиях. Так и попал в минометную батарею. Обучение было интересным и тяжелым одновременно. Переносили, копали, снаряжали, а тогда уже наводились и стреляли. Процесс обширный. Проверили полученные знания уже в боевых действиях", – рассказывает Назарий.

Миномет грозное оружие для врага и надежный помощник для своих. Поэтому от слаженной работы разведчиков, корректировщиков, наводчиков зависит очень много.

"Все бои тяжелые. Бывает чувствуешь себя ювелиром или хирургом. Потому что надо очень точно рассчитать дальность и координаты цели. Так было под Урожайным. Мы помогали нашей пехоте продвигаться вперед, накрывая огневые точки врага", – вспоминает гвардеец.

Отягощало выполнение задач жаркое лето 2023 года. Пот заливал глаза, но гвардейские минометчики выполняли свою работу и уничтожали врага быстрыми и точными выстрелами.

"Мы начинали в восемь утра и активно работали по российским целям до восьми вечера. Помню случай, когда мы получили приказ поддержать наши позиции, которые штурмовала вражеская пехота. Это были бои в Новодонецке. Наш огненный вал остановил штурм и заставил россиян отойти. Но и за нами началась охота. Нас засекли вражеские дроны и пришлось быстро менять позиции. Потому что начался обстрел. Россияне били из всего, что у них было. Потому что миномет – это одна из приоритетных целей на фронте.", – рассказывает Назарий.

За те бои "минометку" нацгвардейцев 2 Галицкой бригады отметили государственными наградами. "Цыгана" наградили Золотым крестом Главнокомандующего. Впоследствии за мужество при выполнении боевых задач его наградили знаком отличия Президента "За оборону Украины".

Это заслуга не только моя, но и моих собратьев. Без команды эту работу делать было бы невозможно,

– убеждает гвардеец.

Война это не только бои. "Цыган" рассказывает, что кроме оружия любит готовить и создавать уют. Назарий один из тех, кто может в любом месте приготовить для своих собратьев что-то вкусное.

"Я сам люблю вкусно поесть. По домашнему. Какой-то борщик наваристый приготовить. Чтобы и на фронте создать атмосферу дома. Потому что упоминания о доме мотивируют больше всего. Мы здесь чтобы защитить свой дом и свои семьи от войны", – рассказывает он.

Среди любимых шевронов Назара шутка "Побриюсь после победы". Он хоть и гордится своей бородой, впрочем признается, что не против уже ее снять или укоротить.

Гвардеец не скрывает ожидания конца войны. Но добавляет: "Если ничего не делать для этого, то война сама не закончится. Мы помним гораздо худшие вещи, которые производили россияне, когда приносили свою власть на украинскую землю. Голодомор или массовые казни и ссылки. Это не должно повториться. И мы снова снаряжаем оружие, чтобы наш дом имел мирное будущее", – заключает гвардейский минометчик.