Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает 24 канал.

Важно С начала войны более 350 мирных украинцев погибли, 700 – ранены, – ООН

Он отметил, что российские оккупанты фактически уже проиграли свое наземное сражение.

У него не осталось больших штурмовых войск, чтобы оказывать серьезное сопротивление нашим военным. У нас оборона Харькова очень мощная и все попытки противника колоннами зайти в город завершаются тем, что их полностью уничтожают,

– подчеркнул Синегубов.

Как прошли сутки в Харькове

За прошедшие сутки обстрелы Харькова не прекращались . Враг применял авиацию и артиллерию. В результате коварных действий врага пострадали следующие районы:

Алексеевка;

Новая Бавария;

Холодная гора;

Ботанический сад.

Очень многие техники врага были уничтожены на подходах к Харькову,

– сказал Олег Синегубов.