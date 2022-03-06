Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает 24 канал.
Важно С начала войны более 350 мирных украинцев погибли, 700 – ранены, – ООН
Он отметил, что российские оккупанты фактически уже проиграли свое наземное сражение.
У него не осталось больших штурмовых войск, чтобы оказывать серьезное сопротивление нашим военным. У нас оборона Харькова очень мощная и все попытки противника колоннами зайти в город завершаются тем, что их полностью уничтожают,
– подчеркнул Синегубов.
Как прошли сутки в Харькове
За прошедшие сутки обстрелы Харькова не прекращались. Враг применял авиацию и артиллерию. В результате коварных действий врага пострадали следующие районы:
- Алексеевка;
- Новая Бавария;
- Холодная гора;
- Ботанический сад.
Очень многие техники врага были уничтожены на подходах к Харькову,
– сказал Олег Синегубов.
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