Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає 24 канал.
Важливо Від початку війни понад 350 мирних українців загинули, 700 – поранені, – ООН
Він зауважив, що російські окупанти фактично вже програли свою наземну битву.
У нього не залишилося великих штурмових військ, щоб чинити серйозний опір нашим військовим. У нас оборона Харкова дуже потужна і всі намагання противника колонами зайти у місто завершуються тим, що їх вщент знищують,
– підкреслив Синєгубов.
Як минула доба у Харкові
Протягом минулої доби обстріли Харкова не припинялися. Ворог застосовував авіацію та артилерію. Внаслідок підступних дій ворога постраждали такі райони:
- Олексіївка;
- Нова Баварія;
- Холодна гора;
- Ботанічний сад.
Дуже багато техніки ворога було знищено на підходах до Харкова,
– сказав Олег Синєгубов.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!